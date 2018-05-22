Госдолг Венесуэлы попал под американские санкции

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы.

"Сегодняшний указ закрывает (для властей Венесуэлы) еще одну возможность для коррупции, за который мы наблюдали: он не дает коррумпированным официальным лицам Венесуэлы определять неверную цену за государственное имущество и распродавать его в обмен за процент от сделки", - приводят западные СМИ слова представителя администрации США, сказанные журналистам.

В Белом доме также заявили, что указ Д.Трампа ограничивает возможности венесуэльских властей продавать активы "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы".

Ранее стало известно, что в ходе досрочных президентских выборов президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%),

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

Позднее вице-президент США Майкл Пенс назвал эти выборы "обманом". Кроме этого, правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, отказались признавать итоги выборов в Венесуэле и объявили о снижении дипломатического присутствия в стране.