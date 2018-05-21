Емкость рынка молока ЕАЭС можно увеличить на треть - Минсельхозпрод Беларуси

Емкость рынка молока ЕАЭС может быть увеличена на 15 млн тонн за счет роста потребления. Такое мнение высказал в Сочи начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"По нашим расчетам, емкость рынка Евразийского экономического союза можно нарастить на 15 млн тонн в год только за счет увеличения потребления молока на душу населения", - сказал он, выступая на Летнем молочном саммите в рамках X Молочной Олимпиады.

Он констатировал, что пока этот показатель ниже медицинских норм.

Как полагает представитель Минсельхозпрода, через повышение потребления молока может быть достигнуто несколько целей: оздоровление наций, создание новых рабочих мест, рост эффективности и прибыльности производителей Союза, усиление экспортного потенциала.

А.Богданов привел в пример опыт России по реализации программы "Школьное молоко". "Мы в настоящее время изучаем его и планируем внедрить в рамках республиканской программы", - сказал представитель белорусского министерства.

Согласно данным ЕЭК, производство молока в ЕАЭС в 2017 году превысило 46 млн тонн. В 2018 году прогнозируется рост до 47 млн тонн.