Иран обещает не допустить сокращения экспорта нефти, если ЕС спасет ядерную сделку

Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане сообщил в субботу, что решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки не повлияет на иранский экспорт нефти, если ЕС сможет спасти договор.

“Каждое новое решение в ОПЕК должно приниматься единогласно... Я считаю, что если Европейский союз поможет нам... уровень поставок нефти из Ирана не изменится”, - сказал Зангане журналистам после встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньете.

Вслед за решением Трампа американский Минфин вновь введет целый ряд санкций, которые включат в себя ограничительные меры против нефтяного сектора Ирана и операций с центробанком страны.

ЕС хочет сохранить заключенную в 2015 году ядерную сделку, освобождающую Иран от экономических санкций в обмен на сворачивание им ядерной программы. Европа считает, что это соглашение является важным элементом международной безопасности.

Во время предыдущего раунда санкций экспорт нефти из Ирана сократился примерно на один миллион баррелей в сутки, но страна восстановила свой статус основного поставщика топлива после отмены санкционного режима в 2016 году.

Однако крупные европейские компании опасаются санкций США и не спешат вести дела с Тегераном, которому необходимо привлечь больше $100 миллиардов инвестиций, чтобы увеличить добычу нефти.

“Я не сомневаюсь, что экстерриториальные санкции США против Ирана окажут влияние на (иностранные) инвестиции, - сказал Зангане журналистам. - Это не остановит нас, но замедлит темпы роста”.

Вследствие введения новых санкций США, некоторые клиенты третьего по величине производителя нефти ОПЕК заявили, что они будут стремиться к исключению из санкционного списка США иранской нефти.

“Наши основные клиенты находятся в Азии... но мы рассчитываем также сохранить уровень поставок в Европу и Африку”, - сказал Зангане.

Ариас Каньете, который находился в Тегеране с двухдневным визитом, представил иранским чиновникам список возможных мер, подготовленных ЕС и нацеленных на смягчение влияния американских санкций. Таким образом Европа пытается укрепить позиции умеренных политических сил в администрации президента Ирана Хасана Рухани, желающих сохранить отрытый характер торговли с Западом.

“Мы желаем решить все проблемы, которые препятствуют нормальной торговле нефтью”, - сказал Ариас Каньете.

Зангане сообщил, что Иран в частности заинтересовало предложение ЕС, согласно которому правительства европейских стран могут платить за иранскую нефть в евро и проводить платежи через Центробанк Тегерана, минуя финансовую систему США.

Среди других инициатив ЕС - меры, которые защитят европейский бизнес в Иране от действия американских санкций, и разрешение работать там Европейскому инвестиционному банку.

Инвестиции стран ЕС - в основном Германии, Франции и Италии - в иранские проекты с 2016 года превысили 20 миллиардов евро.

Однако некоторые иностранные компании уже заговорили о намерениях уйти из Ирана.

Французская энергетическая компания Total сообщила на прошлой неделе, что она выйдет из многомиллиардного газового проекта с Ираном, если не сможет добиться его исключения из санкционного списка США. Иран ранее приводил этот контракт в пример как доказательство успешности ядерного соглашения с мировыми державами.

“Если Total не получит исключения из санкционного списка США, она уйдет из Ирана и ее место займет какая-нибудь китайская компания”, - сказал Зангане.

О том, что их деятельность в Иране пострадает от американских санкций, на прошлой неделе также заявили французская Engie, польская PGNiG и немецкий DZ Bank.

Зангане сказал, что другие страны, такие как Россия и Китай, заинтересованы в том, чтобы заполнить вакуум, который может возникнуть в случае ухода из страны европейских инвесторов.

“Китайцы очень стремятся (к этому). Две крупные компании - SINOPEC и CNPC - являются давними партнерами Ирана. Они заинтересованы в совместной разработке крупнейших месторождений”, - сказал Зангане.

Из российских компаний в Иране работает Зарубежнефть, проектами в этой стране интересовался Лукойл.

Представитель Лукойла ранее говорил, что компания строго соблюдает действующее законодательство, а также учитывает соответствующие санкционные ограничения при принятии инвестиционных решений.