Встреча G20 в Буэнос-Айресе открылась без ряда ключевых участников

В Буэнос-Айресе открылась встреча министров иностранных дел двадцати крупнейших экономик мира (G20).

Двухдневное мероприятие 20-21 мая проходит в отсутствие ряда ключевых участников, поэтому наблюдатели не ждут существенного прогресса в урегулировании нарастающих кризисов на Ближнем и Среднем Востоке.

На встрече "группы двадцати" отсутствует, в частности, госсекретарь США Майк Помпео. Вместо этого он выступит 21 мая в Вашингтоне с речью об иранской стратегии Соединенных Штатов после выхода страны из иранского соглашения. В Буэнос-Айресе США представляет его заместитель Джон Салливан.

Не прибыл и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поездка в Аргентину отменена "в связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства", сообщила ранее пресс-служба МИД РФ. На заседании представителей ведущих экономик мира Россия будет представлена на уровне заместителя министра.

Кроме того, не участвуют министр иностранных дел Франции Дан-Ив Ле Дриан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Перед началом встречи в Буэнос-Айресе министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за сохранение соглашения о ядерной программе Ирана. Отказ от этой сделки означал бы "совершенно неопределенное будущее" ядерного оружия, заявил Мас вечером 20 мая по прибытии в Аргентину. "При этом речь идет не столько об Иране, сколько о наших собственных интересах в сфере безопасности - как немецких, так и европейских", - подчеркнул он.

21 мая Хайко Мас проведет в Буэнос-Айресе переговоры с коллегами из Аргентины, Китая, Мексики и Чили. Кроме того, возможна его встреча с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут негативно повлиять и на неамериканские компании, занимающиеся бизнесом в Иране.

Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. В то же время в иранском МИДе заявили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений".