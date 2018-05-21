Последнее обновление: 21.05.2018 14:42

Украина отзывает своих представителей в СНГ

Украина отзывает всех представителей Украины со статусных органов Содружества независимых государств. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

"Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее наше - в Европе, и только!", - заявил Порошенко.

В апреле президент призвал Кабмин проверить и денонсировать ряд многосторонних договоров со странами СНГ, оставив в силе только соглашения по дипломам, трудоустройству и транзиту.

2 мая Совет нацбезопасности и обороны рассматривал вопрос выхода Украины из координационных органов СНГ и варианты денонсации ряда соглашений, "которые не имеют больше смысла для Украины".

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование