Украина отзывает своих представителей в СНГ

Украина отзывает всех представителей Украины со статусных органов Содружества независимых государств. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

"Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее наше - в Европе, и только!", - заявил Порошенко.

В апреле президент призвал Кабмин проверить и денонсировать ряд многосторонних договоров со странами СНГ, оставив в силе только соглашения по дипломам, трудоустройству и транзиту.

2 мая Совет нацбезопасности и обороны рассматривал вопрос выхода Украины из координационных органов СНГ и варианты денонсации ряда соглашений, "которые не имеют больше смысла для Украины".