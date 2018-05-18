Последнее обновление: 18.05.2018 17:17

Транзит газа через Украину после запуска Nord Stream 2 продолжится, если это будет целесообразно - Путин

Россия всегда рассматривала "Северный поток 2" как сугубо экономический проект, реализуемый хозяйственными субъектами, завил Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он также заверил, что транзит газа через территорию Украину после запуска Nord Stream 2 продолжится, если это будет экономически целесообразно.

"Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", - сказал президент РФ.

Со своей стороны А.Меркель сказала: "Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе".

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование