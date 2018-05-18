В Совете Европы готовят решение о новых санкциях против России

Комитет министров Совета Европы в пятницу должен принять решение, которое приведет к новым санкциям, вплоть до остановки участия России в СЕ, если она не прекратит финансовый шантаж организации. Об этом говорится в статье "Европейской правды" "400 тысяч для наказания Кремля: Украина преодолевает российское лобби в Совете Европы".

В пятницу на заседании Комитета министров СЕ в Эльсиноре (Дания) будет принято решение о текущем состоянии дел в организации, в том числе о финансовом кризисе, который начался из-за отказа России платить свои взносы. Как известно, РФ в прошлом году прекратила платежи в бюджет СЕ и заявила, что возобновит их только в случае, если с российской делегации снимут санкции в ПАСЕ.

По настоянию нескольких столиц, в том числе Киева, в проект решения КМСЕ добавили конкретику: выход из кризиса должен осуществляться в соответствии с давним решением, еще от 1994 года, когда Россия и другие восточноевропейские страны даже не были членами СЕ. Согласно этой норме, "к любому государству, не выполнявшему все или значительную часть своих финансовых обязательств в течение двух лет", применяются санкции, в том числе полное приостановление участия государства в КМСЕ и в ПАСЕ.

Россия прекратила платежи в бюджет СЕ летом 2017 года. А значит, летом 2019-го Москва или возобновит платежи, или столкнется с новыми санкциями в Совете Европы.

Данное решение еще должно быть принято на заседании КМСЕ. Но даже если в этот раз оно не будет принято - норма от 1994 года остается юридически действующей. А значит, в следующем году вопрос наказания России неизбежно появится в повестке дня, говорится в статье