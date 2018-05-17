Страны Балтии просят усилить батальоны НАТО морскими силами

Страны Балтии просят усилить дислоцированные на их территории батальоны ВВС НАТО военно-морскими силами. Об этом в четверг, 17 мая, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который накануне вместе с коллегами из Эстонии и Латвии встречался в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Сейчас у нас есть силы передового базирования, и ограниченный международный контингент является помощью в обеспечении нашей безопасности. Мы говорим не только о сухопутных силах - в будущем мы бы хотели, хотя бы в перспективе, чтобы в этом участвовали и военно-морские, и военно-воздушные силы", - сказал Линкявичюс после переговоров в Вашингтоне.

Батальоны НАТО были дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в 2017 году, альянс называет их ответом на агрессивные действия России на Украине и в регионе Балтийского моря.

По словам Линкявичюса, в ходе встречи с Болтоном, страны Балтии также просили США уделить больше внимания противовоздушной обороне балтийских стран, которая, по его словам, является одним из наиболее слабых звеньев в их оборонной системе.

"Есть пробелы в нашей обороноспособности, и примером может служить противовоздушная оборона, которые мы не очень можем компенсировать национальными силами, хотя уделяем этому внимание и ресурсы. Здесь мы полагаемся на НАТО, а от США надеемся получить понимание и помощь в этой сфере", - отметил глава литовского МИДа.

Как указал Линкявичюс, для балтийских стран важно, чтобы пребывание союзников "было большим не только в количественном выражении, но и более разнообразным по своим формам". Это могут быть учения, визиты, дислокация техники, филиалы военных баз, пояснил он.