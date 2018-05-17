Премьер Испании будет бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы

Премьер-министр Испании Мариано Рахой решил не принимать участия в саммите ЕС-Западные Балканы, который проходит сегодня в Софии, из-за позиции его страны относительно Косово. Об этом сообщает Express со ссылкой на Tanjug.

"С самого начала было понятно, что испанский премьер-министр Мариано Рахой не хочет участвовать (в саммите - ред.) из-за позиции Испании относительно статуса Косово", - пишет агентство Tanjug со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Как отмечается, Испания является одной из пяти стран-членов ЕС, которые не признали независимость Косово. Позиция Испании связана с каталонскими сепаратистами, которые стремятся к независимости автономии.

Агентство Reuters сообщает, что никто из испанской делегации не будет присутствовать во время символической общей фотографии участников саммита.

Как известно, Рахой был в болгарской столице в среду вечером, однако решил выехать из Софии после неформального ужина лидеров стран ЕС.

Напомним, 17 мая, в столице Болгарии Софии впервые за последние 15 лет проходит саммит Европейский Союз - Западные Балканы.

Косово принимает участие в саммите вместе с Албанией, Боснией, Македонией, Сербией и Черногорией.