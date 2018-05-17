Страны ЕАЭС подписали временное соглашение о создании ЗСТ с Ираном

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал временное соглашение о создании зоны свободной торговли с Ираном, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана.

"По итогам переговоров, которые велись с 2016 года, достигнута договоренность о снижении импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствами - членами Евразийского экономического союза и Ираном в отношении ряда утвержденных товаров", - говорится в сообщении.

Временное соглашение подписано в четверг в Астане. Положения соглашения регулируют применение санитарных и фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле, таможенных процедур и правил определения страны происхождения товаров, направлены на упрощение процедур торговли и основаны на нормах ВТО и международного права.

"В дальнейшем стороны рассмотрят целесообразность перехода к полноформатному соглашению о зоне свободной торговли в соответствии с правилами ВТО", - говорится в пресс-релизе.

"Мы согласовали с иранскими партнерами - и это напрямую фиксируется, что это временное соглашение. Нашим переговорщикам сразу ставилась задача на перспективу, за три года договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли", - заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян журналистам в Астане в четверг.

По его словам, в настоящее время в документ включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления соглашения в силу.

"Но ограниченный - не значит малый объем, охват соглашения - это 50% объема общей торговли, что говорит о значимости и серьезности договоренностей. Общий объем торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном в 2017 году составил $2,7 млрд. Статистика последних пяти лет демонстрирует, что экспортные поставки стран Евразийского союза в Иран стабильно растут по продовольственным товарам, сельскохозяйственным и минеральным продуктам, древесине и целлюлозно-бумажным изделиям", - отметил Т.Саркисян.

При этом импорт из Ирана в ЕАЭС стабилен по традиционным сельскохозяйственным товарам, за последний год существенно выросли поставки товаров химической промышленности, минеральной продукции.