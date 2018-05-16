Австрия намерена продвигать переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз

Австрия намерена и дальше продвигать переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он подчеркнул, что Австрия и Сербия тесно связаны между собой, в том числе, в экономическом, политическом и культурном планах.

"На встрече с президентом (Сербии) Александром Вучичем в Софии мы поговорили об ожиданиях от завтрашнего саммита со странами Западных Балкан и австрийском председательстве в Совете ЕС. Мы намерены и дальше продвигать переговоры с Сербией о вступлении (в ЕС — ред.)", — говорится в заявлении Курца, распространённом на его официальной страннице в Twitter.

Он подчеркнул, что Сербия является якорем стабильности Западных Балкан и на сегодняшний день уже достигла большого прогресса на этих переговорах.

Австрия будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля 2018 года.