Крупный бизнес РФ выступил резко против законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций

Крупный российский бизнес выступил резко против законопроекта "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ", устанавливающего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций.

Как говорится в сообщении РСПП, в среду состоялось заседание бюро правления союза, в ходе которого был обсужден принятый Госдумой в первом чтении законопроект.

"Члены бюро правления (в него входят крупнейшие предприниматели РФ) пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта", - сказано в сообщении.

Законопроект, по мнению членов бюро правления, "противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес".

"Предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными. Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств. Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику", - заявил РСПП.

"Что касается уголовной ответственности в отношении граждан РФ за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, то данное предложение недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами. Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - считают в союзе.

"В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", - считает объединение крупного бизнеса.