В РФ отзываются 7,6 тыс. автомобилей Toyota и Lexus

Российское подразделение японского автопроизводителя Toyota ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 7,638 тыс. автомобилей Lexus NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h, а также Toyota Alphard и Hilux.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 г. по 29 сентября 2016 г. с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности "SRS". При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться", - отмечает Росстандарт.

На отзываемых автомобилях Lexus NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h и Toyota Alphard и Hilux будет проведена проверка датчиков системы подушек безопасности и их замена при необходимости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.