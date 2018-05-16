Нефтяные запасы стран ОЭСР достигли среднего 5-летнего уровня - МЭА

В марте т.г. нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились на 26,8 млн баррелей, достигнув 2,819 млрд баррелей впервые с марта 2015 года, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном обзоре.

По данным агентства, запасы в настоящее время на 1 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня.

Эта величина является показателем эффективности сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.

Ранее ОПЕК в своем ежемесячном отчете приводила данные о снижении запасов нефти в странах ОЭСР на конец марта до уровня 2,829 млрд баррелей, что выше на 9 млн баррелей среднего 5-летнего уровня.

На фоне обсуждения о необходимости внедрения нового показателя эффективности сделки ОПЕК подчеркивала, что уровень запасов нефти в ОЭСР все еще на 258 млн баррелей выше уровня января 2014 года.