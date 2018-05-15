Последнее обновление: 15.05.2018 18:02

Греция требует использования только нового названия Македонии

Греция требует, чтобы новое название Бывшей Югославской Республики Македония, которая на сегодня в процессе согласования, употреблялось и внутри страны, и на международной арене. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катругалос, сообщает греческий портал Ekathimerini.

«Греция хочет, чтобы название, согласованная с БЮРМ, была «для всех», то есть использовалась одновременно и дома, и в мире, чтобы не оставалось никаких свободных трактовок, которые бы могли привести к ирредентским перспективам в будущем», - говорится в заявлении чиновника.

Также Афины требуют от Скопье закрепить новое название страны в конституции.

Как известно, спор между Македонией и Грецией из-за названия первой продолжается с 1991 года.

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