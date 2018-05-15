Еврокомиссия объявит о мировом соглашении с "Газпромом" на следующей неделе

Европейская комиссия и российский монополист "Газпром" объявят об урегулировании антимонопольного дела на следующей неделе. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на информацию европейских чиновников, близких к делу.

Один из собеседников сказал, что Еврокомиссия должна объявить о заключении соглашения 24 мая, что завершит одно из самых продолжительных в своем роде антимонопольных дел, которое началась с рейдов в 20 офисах в 10 странах в 2011 году, когда следователи получили более 150 тысяч документов.

Два других собеседника заявили, что решение по "Газпрому", крупнейшему поставщику газа в ЕС, могут объявить на этой неделе или на следующей.

В начале апреля агентство Reuters сообщило, что "Газпром" и ЕС достигли соглашения, которое позволит российской компании избежать штрафа в размере 10% от мирового оборота.

Еврокомиссия уже семь лет изучает деловые операции "Газпрома" в Европе и обвиняет российский концерн в препятствовании конкуренции и в завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. "Газпром" отрицает обвинения.

Российский энергетический гигант обязался изменить структуру ценообразования. Компания также обязалась снять все договорные ограничения, которые запрещают клиентам перепродавать свой газ, и позволить оператору Болгарской сети транспортировки взять на себя ответственность за газовые потоки Балканских стран в Грецию.

Ожидается, что уступки будут действительны в течение восьми лет. ЕС не будет применять никаких финансовых санкций к "Газпрому", но если компания не выполнит условия урегулирования, ЕС все равно может наложить штрафы, пишет "Европейская правда".