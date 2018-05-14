Последнее обновление: 14.05.2018 17:46

Соратник Пучдемона избран новым главой Каталонии

Парламент Каталонии избрал Кима Торру на пост главы женералитата (главы регионального правительства).

За кандидата в понедельник проголосовали 66 парламентариев, против - 65. Четверо воздержались, сообщают местные СМИ.

Кандидатура К.Торры, лидера каталонской общественной организации Omnium Cultural, была представлена прежним председателем правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном, который отказался от выдвижения своей кандидатуры на этот пост в марте 2018 года.

К.Пучдемон в данный момент находится в Германии под подпиской о не выезде.

Власти Испании объявили К.Пучдемона в розыск по обвинению в сепаратизме после того, как экс-глава Каталонии принял участие в организации референдума о независимости региона осенью 2017 года.

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