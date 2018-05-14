Глава британской контрразведки обвинил Россию в попытке подрыва западных демократий

Глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер в понедельник обвинил Россию в попытках подрыва западных демократий путем дезинформации и распространения ложных сведений.

Паркер сказал, что Великобритания не хочет усиления напряженности в отношениях с Москвой, однако назвал неприемлемой череду недавних агрессивных и вредоносных действий, осуществленных под руководством Кремля.

“Вместо того, чтобы стать уважаемой великой страной, она (Россия) рискует стать еще более изолированным изгоем”, - сказал Паркер, выступая в Берлине.

“Нашедшая широкое применение доктрина российского государства, включающая манипулирование СМИ, дезинформацию в соцсетях и искажение данных, а также новые и старые формы шпионажа и активные кибератаки, применение военной силы и бандитизм - вот что сегодня значит понятие гибридных угроз”.

Паркер сказал, что сотрудничество с партнерами по Евросоюзу играет крайне важную роль в защите от угроз со стороны боевиков-исламистов и России.

Он также обвинил Кремль в “вопиющих нарушениях международных правил” и назвал атаку на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь примером злонамеренных действий России, говорится в выдержке из речи главы MI5, ранее оказавшейся в распоряжении Reuters.

Москва отрицает обвинения в причастности к отравлению Скрипаля.