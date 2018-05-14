Мировые запасы нефти в марте 2018 года почти достигли среднего уровня пяти лет - ОПЕК

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте 2018 года сократились на 12,7 миллиона баррелей по сравнению с февралем до 2,829 миллиарда баррелей, что на 204 миллиона баррелей ниже, чем год назад и на 9 миллионов баррелей выше средних пятилетних значений. Об этом сообщила ОПЕК в своем ежемесячном обзоре.

Уменьшение коммерческих запасов было одной из целей сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

После приближения запасов к средним пятилетним значениям эксперты комитета, следящего за соблюдением глобального пакта, поручили секретариату ОПЕК провести глубокий анализ рынка и продумать новые ориентиры в рамках сделки.

ОПЕК немного повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году, ожидая роста на 1,65 миллиона баррелей в сутки до 98,85 миллиона баррелей в сутки.

В апрельском обзоре ОПЕК ожидала рост спроса на 1,63 миллиона баррелей в сутки до 98,70 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в апреле в мире выросла на 0,12 миллиона баррелей в сутки до 97,89 миллиона баррелей в сутки.

По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в США в 2018 году вырастет на 1,53 миллиона баррелей в сутки до 15,89 миллиона баррелей в сутки.

Производство нефти в России в 2018 году снизится на 0,13 миллиона баррелей в сутки до 11,04 миллиона баррелей в сутки, ожидает ОПЕК.