В Польше запретят въезд водителям, не уплатившим штраф

В Польше рассматривается вариант подключения Пограничной службы к системе автоматического контроля дорожного движения.

Благодаря этому, водителя, который не уплатил штраф за нарушение ПДД, просто не будут пускать в Польшу. В Главной инспекции автомобильного транспорта уже работают над этим, пишет Delo.ua.

Министерство внутренних дел, в свою очередь, утверждает, что проблема частично решается с помощью оплаты штрафа в полицейских машинах с помощью платежной карты. Однако это возможно только в том случае, если водитель пойман на горячем, и только полицией.

В 2017 году все фоторадары в Польше зафиксировали почти миллион нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением скорости.

Около 8% этих нарушений были совершены водителями из стран, расположенных к востоку от Польши.

В целом речь идет о штрафах на сумму 20 млн злотых (5,6 млн долл.). Но власти Польши не могут получить эти деньги из-за пробелов в законодательстве.

С 2014 года дорожные инспекторы могут наказывать за превышение скорости, зарегистрированное с фоторадаров, водителей из большинства стран ЕС. Это разрешает Директива о трансграничной защите границ.

Запросы на информацию о владельцах автомобилей могут быть отправлены за границу в автоматическом режиме. В результате водители из ЕС без проблем получают квитанции об уплате штрафа из Польши.

Когда же дело доходит до водителей из Украины, Беларуси и РФ, то пока что недисциплинированные автомобилисты могут чувствовать себя безнаказанно, сетуют польские журналисты.