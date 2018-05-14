Последнее обновление: 14.05.2018 13:05

Мэрия испанской столицы готовит запрет на массовую сдачу квартир туристам

Мэрия испанской столицы готовит новые строгие правила, которые фактически полностью запретят сдавать туристам частное жилье в городе.

"Мадридский городской совет готовит новые жесткие правила, которые фактически запретят 95 процентов частного жилья для аренды в столице на выходные", - говорится в сообщении издания The Local.

Новые меры были объявлены на прошлой неделе в рамках борьбы с массовым туризмом, на который жалуются местные жители. По их словам, из-за сервисов вроде Airbnb растет арендная плата и для них.

Правила предназначены "для сохранения использования зданий как жилья, таким образом, предотвращая использование жилья исключительно для туристов", заявили в мэрии.

Различные ограничения будут применяться к четырем зонам города, причем самые строгие будут в центральном районе.

Новые правила запрещают аренду туристических квартир более чем на 90 дней в году. Они также будут препятствовать превращению целых многоквартирных домов в жилье для туристов без специальной лицензии, как у отелей, и мораторий на выдачу таких лицензий будет минимум на год.

От квартир для туристов в центральной зоне будут требовать отдельного от постоянных жителей выхода на улицу, что фактически исключает все квартиры, кроме расположенных на первом этаже.

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