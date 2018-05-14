S&P повысило суверенный рейтинг Египта до "B"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Египта на одну ступень - с "B-" до "B" Прогноз дальнейшего изменения рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении S&P.

Сопоставимые рейтинги S&P имеют Белоруссия, Греция, Эфиопия.

Агентство отмечает успехи структурных реформ, которые подстегнули рост инвестиций и ВВП страны.

"Либерализация валютного режима с 3 ноября 2016 года снизила внешний дисбаланс и увеличила приток денежных переводов и портфельных инвестиций, что позволило нарастить валютные резервы", - отмечают аналитики S&P.

Они считают, что переизбрание египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в марте текущего года положительно скажется на политической стабильности и дальнейшей реализации реформ.

В числе достижений египетской экономики S&P обращает внимание на повышение добычи природного газа, рост экспорта и постепенную стабилизацию темпов инфляции.

В настоящее время в Египте находится с визитом миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая должна оценить прогресс экономических реформ, прежде чем согласовать выделение Каиру четвертого транша в рамках кредитной программы на $12 млрд.

У Египта также есть рейтинг агентства Fitch на уровне "B" с "позитивным" прогнозом и долгосрочный рейтинг Moody's на уровне "B3" (примерно на ступень ниже, чем у Fitch и S&P) со "стабильным" прогнозом.