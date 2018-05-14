Последнее обновление: 14.05.2018 13:05

AVIC сообщила о планах по поставке крупнейшего в мире самолета-амфибии

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) рассчитывает к 2022 году начать коммерческую поставку клиентам разрабатываемого ей крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600, заявил главный конструктор воздушного судна Хуан Линцай.

"Мы пытаемся получить сертификат летной годности воздушного судна от управления гражданской авиации к 2021 году, а к 2022 году начать поставку клиентам", - цитирует Хуан Линцая агентство Синьхуа.

Он добавил, что компания планирует перегонный полет самолета в июле из своей базы в Чжухае в Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй, где позднее в этом году воздушное судно совершит первый полет с поверхности воды.

В марте прошлого года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года. Воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.

Кроме этого, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.

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