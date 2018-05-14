Последнее обновление: 14.05.2018 13:05

Brussels Airlines отменила три четверти своих рейсов

Авиакомпания Brussels Airlines в понедельник отменила 75% рейсов из-за забастовки пилотов, требующих повышения оплаты и условий труда, сообщили в администрации аэропорта Брюсселя.

"Brussels Airlines отменила порядка 75% авиарейсов", - сказал собеседник.

СМИ ранее подсчитали, что финансовые потери от объявленной пилотами авиакомпании забастовки 14 и 16 мая могут составить для авиакомпании почти 10 миллионов евро.

В первом квартале 2018 года финансовые потери авиаперевозчика составили 26 миллионов евро.

Ожидается, что двухдневная забастовка пилотов Brussels Airlines затронет 557 рейсов и 60 тысяч пассажиров.

Авиакомпания ранее уже связалась с 55 тысячами пассажиров, забронировавшим рейсы на дни, совпадающие с забастовкой, предложив им бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.

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