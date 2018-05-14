Минэнерго Турции назвало дату запуска газопровода в обход России

Трансанатолийский газопровод (TANAP) запустят в эксплуатацию 12 июня, об этом, как передает агентство Anadolu, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Трубопровод TANAP пропускной способностью 16 миллиардов кубометров газа в год, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта "Южный газовый коридор"

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку десяти миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу. На начальном этапе планируется поставлять по нему газ с месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем в проекте могут задействовать другие источники.