Последнее обновление: 14.05.2018 13:05

Минэнерго Турции назвало дату запуска газопровода в обход России

Трансанатолийский газопровод (TANAP) запустят в эксплуатацию 12 июня, об этом, как передает агентство Anadolu, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Трубопровод TANAP пропускной способностью 16 миллиардов кубометров газа в год, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта "Южный газовый коридор"

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку десяти миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу. На начальном этапе планируется поставлять по нему газ с месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем в проекте могут задействовать другие источники.

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