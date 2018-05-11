Европа продолжает закупать иранскую нефть, но видит риски с финансированием

Европейские нефтяные компании продолжают закупки иранского сырья вопреки намерениям США ввести новые санкции против Тегерана, но не исключают, что могут снизить импорт из-за проблем с финансированием.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, пообещав ввести новые ограничительные меры против Тегерана и пригрозив ими другим государствам.

На долю Ирана, который является третьим по величине производителем в Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК), приходится 4 процента мировой добычи сырья.

По данным судовой статистики, поставки иранского сырья в Европу составляют около 450.000 баррелей в сутки, при этом основной объем нефти, предназначенный на экспорт, уходит в Азию – примерно 1,8 миллиона баррелей в сутки.

“На сегодня мы ведем торговые операции в обычном режиме”, – сказала представитель испанской нефтекомпании Cepsa Марта Льоренте.

Eni закупает 2 миллиона баррелей иранской нефти в месяц в рамках контракта, срок действия которого истекает в этом году, сообщила компания, добавив, что на восстановление новых санкций уйдет полгода.

По мнению участников рынка, остается еще много вопросов относительно того, как США могут повлиять на европейские компании.

“Никакой суеты нет, – сказал глава трейдинга одного европейского НПЗ. – Мы ждем. Если придется сократить, значит, сократим. На иранской нефти свет клином не сошелся”.

Источники в международных трейдинговых компаниях, в свою очередь, считают, что сокращение экспорта сырья из Ирана неизбежно из-за сложностей с финансированием операций.

“Все упирается в банки. Если они нас притормозят, мы можем прекратить (сделки с иранской нефтью)”, – сказал один из них.