Выход США из иранского соглашения подрывает веру в международный порядок - Меркель

Односторонний выход США из иранского ядерного соглашения подрывает уверенность в международном порядке, заявила канцлер Германии Ангела Меркель заявила, выступая в Мюнстере.

"В то же время, я считаю, что неправильно в одностороннем порядке отменять сделку, которая была согласована, которая была единогласно одобрена Совбезом ООН. Это ослабляет уверенность в международном порядке", - цитирует слова А.Меркель. The Associated Press

Канцлер ФРГ подчеркнула, что, по ее мнению, соглашение нельзя называть идеальным, и отметила, что по Ирану есть другие вопросы, вызывающие обеспокоенность.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин и А.Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и подчеркнули важность сохранения иранской сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.