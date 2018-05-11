Последнее обновление: 11.05.2018 12:52

Армения изменит формулировки договора о ЕАЭС из-за смены формы правления

Армянское правительство на заседании в пятницу направило на ратификацию в парламент страны протокол о внесении изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, обусловленный переходом Армении к парламентской форме правления.

Протокол был подписан 15 марта 2018 года. Согласно поправкам, соответствующее положение договора, гласящее, что в состав Высшего совета Союза входят главы государств-членов, дополняется словами "либо главы правительств государств-членов, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета".

По словам и.о. главы МИД Эдварда Налбандяна, поправки обусловлены сокращением полномочий президента Армении и расширением функций главы правительства в связи с переходом к парламентской форме правления по итогам конституционной реформы 2015 года.

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