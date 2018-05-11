Последнее обновление: 11.05.2018 12:52

ФРГ обсуждает с ЕС сохранение рабочих мест в связи с санкциями против Ирана

Германия обсуждает с ЕС и Еврокомиссией вопрос о сохранении рабочих мест в немецких компаниях в связи с введением США санкций против Ирана, речь идет о минимизации ущерба, заявил в пятницу в эфире DLF глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы находимся в самом начале дискуссии о том, каковы будут воздействия на экономику, как можно предотвратить негативные последствия для рабочих мест в Германии", - сказал министр, добавив, что в этом вопросе работа ведется "совместно с ЕС и Еврокомиссией".

"Мы готовы говорить об этом со всеми затронутыми предприятиями, что мы можем сделать, чтобы минимизировать негативные последствия, то есть речь идет конкретно о минимизации ущерба", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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