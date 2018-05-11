Китайская Geely думает об IPO Volvo Cars - источник

Китайский владелец Volvo Cars нанял три инвестбанка для проведения IPO, в ходе которого шведский автопроизводитель может быть оценен в $16-$30 миллиардов, сообщил Reuters в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Китайская Zhejiang Geely Holding Group, купившая VolvoCars в 2010 году, выбрала для организации листинга Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley, сообщил источник, пожелавший остаться неназванным из-за конфиденциального характера вопроса.

IPO может пройти уже в сентябре 2018 года, добавил источник, однако это будет зависеть от ситуации на рынке. Представитель Volvo Cars сообщила, что IPO возможно, однако решение - за владельцем компании.

Geely сообщила в пятницу, что “рассматривает возможности”.

“Мы пока не приняли окончательного решения о том, как действовать”, - говорится в заявлении компании.

Представители Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley отказались от комментариев.

Источник сообщил, что на данный момент три инвестбанка являются соорганизаторами размещения, а лид-менеджер пока не выбран.

Выручка Volvo Cars в 2017 году составила 210,9 миллиарда шведских крон ($24,4 миллиарда), операционная прибыль - 14,1 миллиарда крон.