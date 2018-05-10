Премьер-министр Венгрии заявил о завершении эры либеральной демократии

Национальная ассамблея Венгрии большинством голосов утвердила кандидатуру Виктора Орбана на пост главы правительства. Результат голосования предопределил тот факт, что у возглавляемой премьером партии Fidesz две трети мест в парламенте страны.

Выступая перед депутатами, Орбан рассказал о достижениях своего правительства за предыдущие два срока. «Мы заменили тонущую либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует людям свободу и безопасность», - сказал он.

«Наша демократия поддерживает традиционную семью, основой которой являются мужчина и женщина. Она сдерживает проявления антисемитизма и дает надежду на будущий рост», - заявил Орбан.

Комментируя критику в свой адрес со стороны Евросоюза, премьер заявил, что его страна нуждается в ЕС, однако и тот нуждается в Венгрии.

В Брюсселе не раз критиковали политику Орбана, который отказывается принимать беженцев согласно разработанным в ЕС квотам. В этой связи в проекте бюджета Евросоюза на 2021–2027 годы предусмотрено сокращение финансирования Будапешта «за подрыв верховенства права». В свою очередь, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сильярто 9 мая выразил недовольство тем, что «Брюссель больше заботит судьба мигрантов, чем положение 150 тыс. венгров в Закарпатской области соседней Украины».

С критикой Орбана в последнее время выступал и американский финансист венгерского происхождения Джордж Сорос. Он призывал жестко реагировать на действия венгерского премьера, угрожающие гражданскому обществу. В свою очередь, депутаты парламента, поддерживающие Орбана, подготовили пакет законопроектов «Стоп, Сорос», который ограничивает деятельность в Венгрии негосударственных организаций.