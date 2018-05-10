Apple начала удалять приложения, которые передают данные о местоположении третьим лицам

Apple начала удалять из App Store приложения, которые нарушают политику компании, предоставляя данные о местоположении третьим лицам без явного согласия пользователя.

Нарушения связаны с разделами 5.1.1 и 5.1.2 правил онлайн-магазина, сообщает hightech.fm.

В этих разделах говорится, что приложения не должны передавать "данные о местоположении пользователя третьим лицам без явного согласия пользователя или для несанкционированных целей".

Это решение Apple, возможно, связано с новым европейским законодательством, которое начнет регулировать защиту данных пользователей с 25 мая.

В соответствии с новыми правилами, технологические компании должны будут получить явное и информированное согласие о сборе персональных данных.

Это означает, что приложениям потребуется чаще запрашивать согласие на данные и более развернуто описывать как именно ими будут пользоваться.

В уведомлениях, отправленных разработчикам, Apple отмечает, что те, кто хочет восстановить свое приложение в App Store, должны удалить любой код, который относится к совместному использованию местоположения третьими сторонами, и повторно отправить приложение на проверку. После утверждения приложение будет повторно добавлено в App Store.