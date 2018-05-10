Раде предлагают национализировать предприятия РФ в Украине

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О санкциях", предусматривающий национализацию предприятий РФ, находящихся на территории Украины.

Автором законодательной инициативы № 8340 является народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Роман Зварич, сообщается на сайте парламента.

"Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, граждан Украины, внедрение секторальных (без определения круга лиц) санкций относительно запрета хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора или юридического либо физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины, а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях", - говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предусматривается расширить круг субъектов, на которых распространяется действие закона о санкциях. Такими субъектами могут быть украинские юридические лица, юридические лица, которые находятся под контролем украинского юридического лица, граждане Украины.

Предлагается внедрение секторальных санкций: запрет деятельности субъектов права собственности и хозяйствования; переход в собственность Украины имущества государства, за исключениями, установленными международными договорами Украины, или юридического либо физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины и ее граждан.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что за нарушение законодательства о санкциях предусматривается штраф в тройном размере от полученной прибыли за последние три года.

Деятельность по выявлению, предотвращению и прекращению нарушений относительно применения специальных экономических санкций автор законопроекта предлагает возложить на центральный орган исполнительной власти в сфере экономической политики.