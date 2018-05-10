Европа больше не может полагаться на защиту со стороны США - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе защиты, и призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.

"Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее", - приводят европейские СМИ слова А.Меркель.

Заявление канцлера Германии прозвучало после того, как ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

После этого глава МИД ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что в Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.