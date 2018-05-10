Саудовская Аравия поддержала "ядерное" решение Трампа

Королевство Саудовская Аравия поддерживает шаги, объявленные президентом США Дональдом Трампом по выходу Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном.

"Королевство Саудовская Аравия поддерживает шаги, объявленные президентом США Дональдом Трампом по выходу Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном, и заявление относительно повторного введения экономических санкций в отношении Ирана, которые были приостановлены в соответствии с ядерным соглашением", - говорится в сообщении SPA.

Как заявили в Саудовской Аравии, Иран использовал экономические выгоды от отмены санкций для продолжения своей дестабилизирующей деятельности в регионе.

"Это было сделано путем разработки программы баллистических ракет и поддержки террористических группировок в регионе, включая группировку "Хезбалла" и мятежные вооруженные отряды хуситов", - заявили в королевстве.

Во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из иранской ядерной программы (JCPOA), а также подписал президентский меморандум о возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены этим соглашением. Позже в американском Минфине пояснили, что предыдущие ограничения, связанные с иранской ядерной программой, снова вступят в силу поэтапно, через 90-180 дней. С этой целью Агентство контроля за иностранными активами (OFAC) подготовит и издаст новые распорядительные документы.

Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, Германией, а также Евросоюзом. В нем речь шла о снятии санкций с Тегерана в обмен на допуск наблюдателей МАГАТЭ к ядерным объектам в Иране.