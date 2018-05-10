В России готовят законопроект о продлении срока полномочий президента

В России началась подготовка законопроекта о продлении срока полномочий президента, его разработкой занялись депутаты парламента Чечни.

Как сообщает "Коммерсант", на заседании 10 мая чеченский парламент обсудит внесение проекта на рассмотрение Государственной Думы, которая сможет придать ему статус закона и изменить действующую конституцию.

Согласно инициативе чеченских парламентариев, формулировку "два срока подряд" необходимо заменить на "три срока подряд".

"Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.