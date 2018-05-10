Последнее обновление: 10.05.2018 10:38

В Евросоюзе заявили о готовности оспорить в ВТО меры США против Ирана

Европейский союз готов опротестовать во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние меры США против Ирана, если они будут противоречить интересам европейских компаний, заявил на брифинге официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

По его словам, этот вопрос прорабатывается в координации с европейскими партнерами. Он добавил, что ответ будет соразмерным и соответствующим правилам ВТО.

Накануне Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Американский лидер обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Президент распорядился начать процесс по восстановлению санкций против страны немедленно.

Другие страны — гаранты соглашения осудили решение США, указав на опасные последствия этого шага. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, отметил, что Тегеран, в отличие от Вашингтона, всегда выполнял свои обязательства, что подтверждали эксперты МАГАТЭ.

Сделка по Ирану

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли СВПД. Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование