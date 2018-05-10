В Евросоюзе заявили о готовности оспорить в ВТО меры США против Ирана

Европейский союз готов опротестовать во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние меры США против Ирана, если они будут противоречить интересам европейских компаний, заявил на брифинге официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

По его словам, этот вопрос прорабатывается в координации с европейскими партнерами. Он добавил, что ответ будет соразмерным и соответствующим правилам ВТО.

Накануне Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Американский лидер обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Президент распорядился начать процесс по восстановлению санкций против страны немедленно.

Другие страны — гаранты соглашения осудили решение США, указав на опасные последствия этого шага. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, отметил, что Тегеран, в отличие от Вашингтона, всегда выполнял свои обязательства, что подтверждали эксперты МАГАТЭ.

Сделка по Ирану

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли СВПД. Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.