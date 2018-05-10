В Польше начали расследование из-за финансирования «Северного потока-2»

Польское антимонопольное ведомство UOKiK начало расследование в отношении инвесторов проекта газопровода «Северный поток-2», в число которых входит и «Газпром», говорится на сайте надзорного органа.

По мнению Варшавы, финансирование ими строительства нарушает принятое ранее UOKiK решение о запрете создания консорциума для реализации проекта.

Заключение по строительству газопровода «Северный поток-2» UOKiK дало летом 2016 года. Тогда «Газпром» и его партнеры по проекту, в число которых входили E.ON, Engie, OMV, Shell, Wintershall, подали заявку на создание совместного предприятия для строительства «Северного потока-2». Разрешение от UOKiK в соответствии с европейским законодательством потребовалось в связи с наличием у этих компаний бизнеса в Польше. При этом сам газопровод не проходит через экономическую зону Польши.

Заявка компаний не была согласована. Это решение в UOKiK объяснили тем, что создание совместного предприятия может привести к нарушению антимонопольного законодательства. «В настоящее время «Газпром» занимает доминирующее положение в области доставки газа в Польшу, а планируемая сделка может еще больше усилить переговорную позицию компании по отношению к польским клиентам», — говорилось в заключении ведомства. После этого от создания консорциума участники проекта отказались.

Изначально планировалось, что пять компаний-партнеров «Газпрома» получат по 10% акций совместного предприятия. Однако из-за решения UOKiK было принято альтернативное решение, согласно которому строительство газопровода, которое ведется Nord Stream 2 AG (компания-оператор газопровода «Северный поток-2», «дочка» «Газпрома»), финансируется компаниями-партнерами в объеме 50% от его общей стоимости.

В сообщении UOKiK 9 мая указывается, что продолжение финансирования проекта несмотря на принятое в 2016 году решение регулятора может быть попыткой обойти антимонопольное законодательство Польши. «По мнению ведомства, деятельность потенциальных членов консорциума по строительству газопровода может быть попыткой обойти отсутствие согласия [UOKiK] на создание компании, финансирующей проект. И создание совместного предприятия, на которое UOKiK не согласилось, так и заключение последующих соглашений имели одну и ту же цель: финансировать строительство «Северного потока-2», - говорится в заявлении.

В том случае, если расследование приведет к выводу о том, что соглашение о финансировании строительства газопровода нарушает предыдущее решение регулятора, участникам проекта будут грозить штрафы. Размер штрафов, отметили в UOKiK, может достигать 10% от оборота компаний.

Вторая ветка газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря, должна увеличить объем поставок газа в Германию в два раза, до 110 млрд куб. м в год. Протяженность газопровода составит более 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Полный комплект разрешений на прокладку «Северного потока-2» выдали Германия и Финляндия, процедуры согласования разрешений продолжаются с Швецией и Данией.