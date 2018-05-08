Трамп объявит решение по сделке с Ираном во вторник

Президент США Дональд Трамп сказал, что объявит решение в отношении ядерной сделки с Ираном во вторник, в то время как Тегеран намекнул, что может продолжить придерживаться заключенного в 2015 году соглашения, даже если из него выйдет Вашингтон.

Трамп неоднократно угрожал выйти из сделки, которая предусматривает смягчение экономических санкций в отношении Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы, если европейские державы не исправят то, что он считает недостатками.

“Я объявлю о своем решении в отношении иранской сделки завтра из Белого дома в 2 часа дня”, - написал Трамп в твиттере в понедельник.

В рамках американского законодательства Трамп должен до 12 мая принять решение по иранской сделке. Отказ продлить ее действие, означающий возобновление санкций против Ирана, существенно навредит сделке и, вероятно, разочарует европейских союзников Вашингтона.

В этом случае также есть риск ответной реакции Ирана, который может продолжить разработку ядерного оружия или наказать американских союзников в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане, говорят дипломаты.

Трамп практически решился на выход из соглашения, но как будет происходить этот процесс, пока не ясно, сказали Рейтер на прошлой неделе два чиновника в Белом доме и источник, знакомый с обсуждениями в администрации президента.

Один из чиновников сказал о возможности того, что Трамп примет решение, которое “не будет предусматривать полный выход”, но не смог объяснить, что оно будет из себя представлять.

В рамках соглашения с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем Иран жестко ограничил мощности по обогащению урана в попытке показать, что не пытается разработать атомную бомбу. В обмен на это участники сделки смягчили санкции в отношении Тегерана.

Лидер Ирана Хасан Рухани сказал в понедельник, что Иран сможет продолжить придерживаться соглашения, даже если из него выйдут США, но дал понять, что будет решительно сопротивляться попыткам Вашингтона ограничить его влияние на Ближнем Востоке.

Рухани сказал, что Тегеран готовится к любому сценарию, в том числе к сделке без участия Вашингтона, которой останутся привержены остальные участники соглашения, или ее полному расторжению.

“Мы готовы к любому сценарию, и в нашей жизни на следующей неделе не произойдет никаких перемен”, - сказал Рухани в ходе выступления, транслируемого по государственному телеканалу.

“Если мы сможем получить все, что хотим, от сделки без участия Америки, Иран останется привержен соглашению. Иран хочет, чтобы другие участники сделки гарантировали соблюдение наших интересов... В этом случае мы готовы избавиться от злонамеренного присутствия Америки”.

Сообщение в твиттере об иранской сделке позволило ценам на нефть подняться выше $70 за баррель и достигнуть максимума с конца 2014 года.

Великобритания, Франция и Германия намерены соблюдать условия соглашения и в попытке учесть недовольство США хотят провести переговоры о программе разработке баллистических ракет Ирана, ядерной активности после 2025 года, когда прекратят действовать ключевые положения сделки, и роли страны в конфликтах в Сирии и Йемене.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признал, что в сделке есть слабые места, но можно попытаться их устранить.

Джонсон, который на этой неделе находится в Вашингтоне, в понедельник встретился с госсекретарем США Майком Помпео и вице-президентом Майком Пенсом.

По мнению дипломатов, власти Ирана боятся, что с возвращением санкций усилится недовольство населения из-за экономических трудностей, и поэтому заинтересованы в сохранении сделки.

Введение санкций в отношении Ирана в начале 2012 года США и Евросоюзом за ядерные разработки привело к падению экспорта иранской нефти с пикового досанкционного значения в 2,5 миллиона баррелей в сутки до чуть более 1 миллиона баррелей в сутки.

Однако в январе 2016 года, когда был введен режим приостановки санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, Тегеран вновь стал одним из ведущих нефтеэкспортеров.