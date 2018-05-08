Последнее обновление: 08.05.2018 10:04

ЕС обсуждает технологическую независимость в космической промышленности

Евросоюз в условиях сложного геополитического контекста должен обеспечить инвестиции в собственные космические программы и автономность своей космической промышленности, решив вопросы технологической зависимости при производстве важнейших компонентов, говорится в подготовительных материалах к заседанию во вторник послов стран ЕС.

"Поддержание надлежащего уровня европейской автономности является ведущим принципом политики ЕС в сфере космоса в целях поддержания и дальнейшего укрепления его потенциала и возможностей", - отмечается в документе с тезисами для обсуждения постпредами стран ЕС.

Также содержится рекомендация "ускорить меры по повышению конкурентоспособности всей цепочки поставок и участников, от промышленности до исследовательских организаций, и решить вопрос уязвимости европейских цепочек путем развития важнейших космических компонентов, систем и технологий, связанных с технологической зависимостью".

Подчеркивается, что "глобальный геополитический и экономический контексты становятся все более сложными", поэтому "стратегическая значимость космоса возрастает".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявляла, что ЕС не может полагаться исключительно на данные спутниковых систем США, сообщество должно создавать собственные системы космического наблюдения и слежения.

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