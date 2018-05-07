Дорогая нефть стимулирует развитие шельфовых проектов в 2018 году - Rystad

Текущий подъем на нефтяном рынке приведет к росту числа одобренных шельфовых проектов в 2018 году до 100, прогнозирует here норвежская консалтинговая компания Rystad Energy. В 2017 году их было 60, в 2016 - меньше 40.

Суммарные капитальные затраты на реализацию этих проектов составят $100 миллиардов, то есть в среднем каждый проект обойдется примерно в $1 миллиард, считают эксперты Rystad. В 2013 году средний шельфовый проект обходился в $1,8 миллиарда.

“Разработчики шельфа возродились, – сказал Аудун Мартинсен, вице-президент подразделения Rystad Energy, занимающегося изучением рынка нефтесервисных услуг. – Они постоянно искали возможности сократить расходы и оптимизировать операции, что позволило им снизить затраты на реализацию шельфовых проектов почти на 50 процентов по сравнению с уровнем предыдущего цикла”.

Согласно расчетам Rystad Energy, суточная стоимость эксплуатации морских буровых установок снизилась на 50-70 процентов, тогда как наземных буровых - сократилась на 20-30 процентов.

“Дело не только в том, что компании, предоставляющие услуги по разработке шельфа, стали брать меньше за свою работу, но и в том, что им удалось повысить эффективность операций, за счет чего сократился срок получения первой нефти. Так, время, необходимое для бурения и завершения скважины в Северном море, Мексиканском заливе и Бразилии, за последние четыре года снизилось на 30 процентов”, – сказал Мартинсен.

У новых шельфовых проектов широкая география, пишет Rystad Energy. Речь идет примерно о 30 проектах в Азии, включая Pegaga в Малайзии и D6 в Индии, и стольких же в Европе, в том числе Neptune Deep в Румынии и уже одобренный проект Penguins в Великобритании.

Что касается Африки, то добро на реализацию на континенте могут получить около 20 проектов, в том числе Zinia 2; разработка еще 20 проектов ожидается в Америке.

“У компаний, занимающихся разведкой и добычей, более сильный свободный денежный поток в 2018 году по сравнению с пиками 2008 и 2011 годов. В целом 60 процентов этих компаний стремятся реализовать задуманные проекты, и средства позволяют им это сделать. Нефть сегодня дорогая, поэтому мы считаем, что риски того, что эти проекты не реализуются, очень малы”, – считает Мартинсен.

В настоящий момент средняя цена безубыточной разработки глубоководных месторождений составляет около $45 за баррель, участков на мелководье – около $30 за баррель, оценила Rystad Energy. Срок окупаемости глубоководных проектов по сравнению с 2014 годом сократился на 3 года, мелководных – на полтора года.

“Шельфовые проекты сегодня могут конкурировать по безубыточности с некоторыми из лучших участков в Пермском бассейне. У шельфа есть все шансы обойти сланец в этом и следующем годах”, – цитирует Мартинсена пресс-релиз.