Польские фермеры требуют установить забор на границе с РФ

Фермеры из северной Польши, которая граничит с российской Калининградской областью, обратились к министру сельского хозяйства и сельского развития с просьбой ускорить работы, связанные со строительством ограждения на границе с Россией.

Как сообщило "Польское радио", земледельцы говорят, что забор не позволил бы кабанам, инфицированным AЧС, попадать на территорию Польши, и обвиняют власти в пассивности.

"Если бы построили забор, в поветах Бранево и Бартошицы не было бы проблем с африканской чумой свиней, не было бы мертвых кабанов и других проблем", - говорят фермеры.

Предприниматели жалуются, что вынуждены увеличивать расходы на биологическую защиту своих ферм, а между тем правительство "ничего не делает".

Министр земледелия Кшиштоф Юргель обещает, что ключевые решения по поводу строительства ограждения будут приняты уже в этом месяце.

Принципы биозащиты, которым должны следовать фермеры, выращивающие свиней, будут вводиться по всей Польше, не только в районах, находящихся под угрозой AЧС. По словам министра, "малые фермы, которые не захотят адаптироваться к этим требованиям, получат трехлетнюю компенсацию за отказ от свиноводства".

Как известно, в Польше запланировали возвести забор на границе с Украиной и Беларусью для защиты от диких кабанов.

Стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км составляет 130 млн злотых (более 37 млн ​​долларов). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долларов). Стену будут строить в течение 2018-2021 годов.

Всего в Польше с 2014 года зафиксировано 104 очага АЧС, при этом 81 – в этом году. Кроме того, за это время АЧС выявлено почти у 900 диких кабанов вблизи польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.