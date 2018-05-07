В Армении правящая партия заявила о готовности уйти в оппозицию

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) готова уйти в оппозицию в случае избрания премьером лидера протестов Никола Пашиняна, заявил в понедельник глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"Тот, кто вступает в политику, решив оставаться у власти навсегда, делает это лишь ради интереса. Нет никакой гарантии того, где будет политическая сила – во власти или в оппозиции. Естественно, мы готовы быть в оппозиции", - сказал Багдасарян журналистам.

При этом он добавил, что РПА никогда не будет создавать препятствия перспективным интересам и безопасности страны.

"В отличие от наших оппонентов, мы готовы видеть позитивное и критиковать негатив, призывая к диалогу для решения проблем", - заявил глава фракции РПА.

Он также сообщил, что у РПА сохраняется обеспокоенность по поводу возможного изменения внешнеполитического вектора страны и вопросов безопасности.

Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями "Елк" (Исход), "Блок Царукян" и Дашнакцутюн. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.