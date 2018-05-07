Франция предложила проект единой европейской системы обороны

Франция представила в субботу, 5 мая в Софии свой проект создания единой европейской системы обороны. Глава французского оборонного ведомства Флоранс Парли заверила, что система может быть создана в самые короткие сроки.

«Уже в начале июня мы должны встретиться с министрами ряда европейских стран, чтобы обсудить формальные стороны вопроса и составить официальный договор», - сказала Флоранс Парли после неформальной встречи с европейскими коллегами.

Французское предложение поддержали девять стран: Германия, Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды, Дания и Эстония. Как отмечает Франс-Пресс, инициатива поможет Великобритании оставаться в европейских проектах даже после выхода из ЕС, пишет RFI.

«Проект поможет осуществить то, к чему мы давно стремимся, то есть к расширенному партнерству на европейском уровне в области безопасности и обороны», - сказал AFP британский министр обороны Фредерик Карзон.

«Эта инициатива является способом сотрудничества между государствами, обладающими определенными оперативными возможностями, которые они намерены использовать при необходимости и для общей пользы, в каких бы юридических рамках это не происходило», — дополнила Флоранс Парли.

Французская инициатива была холодно встречена рядом европейских партнеров, а также в штаб-квартире НАТО. США опасаются, что проведение некоторых европейских операций лишит НАТО необходимых ресурсов. Заместитель главы НАТО Роз Готтемеллер также присутствовала на совещании в Софии.

«В поле нашего действия будут находиться не только военные операции, такие, как операция, которую мы в данный момент проводим в Мали. Действия могут быть очень разными. Многие страны сталкиваются с необходимостью эвакуации населения в кризисные моменты, и это только часть того, что мы намерены делать», - подчеркнула Флоранс Парли. Она также подчеркнула, что созданная заблаговременно «стратегическая структура» станет залогом эффективности будущих действий.

Предполагается, что основой европейских вооруженных сил станет франко-германский батальон, который отправится в Мали уже в июле. Совместной оборонной структуре не понадобятся средства ЕС. Средства будут взяты из национальных бюджетов на 2021–2027 год, где уже предусмотрены расходы на европейский оборонный бюджет. Он составляет 20 миллиардов евро, в том числе 13 миллиардов для совместного финансирования оборонных проектов. «Мы также хотим представить Европейскому оборонному фонду проект создания военного беспилотника. В создании которого примут участие Франция, Германия, Испания и Италия», - подчеркнула министр.