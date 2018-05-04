Министр обороны ФРГ поставила бундесверу новые задачи

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен намерена отказаться от фокусирования бундесвера на участие в международных миротворческих миссиях, как это было в последние десятилетия.

В проекте новой "Концепции бундесвера" наряду с миротворческими миссиями основными задачами вооруженных сил Германии названы национальная оборона и защита союзников по НАТО, сообщил представитель министерства.

Ранее о проекте этого документа сообщила газета Süddeutsche Zeitung. В нем национальная оборона определена как "самая амбициозная задача с высокой необходимостью наверстать упущенное". На ее выполнение потребуются миллиарды евро.

По словам представителя Минобороны, проект документа конкретизирует положения, записанные в новой "Белой книге" - военно-политической стратегии, принятой правительством ФРГ летом 2016 года. В ней говорится, что ситуация в сфере безопасности сильно изменилась. Продолжающийся кризис на востоке Украины и аннексия Россией Крыма продемонстрировали, что мироустройство в Европе находится под угрозой. РФ названа в "Белой книге" "вызовом безопасности на континенте".

В последние годы СМИ многократно сообщали о проблемах технического оснащения бундесвера. В связи с этим фон дер Ляйен потребовала увеличить финансирование армии в ближайшие четыре года на 12 млрд евро.