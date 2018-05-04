Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за оборот санкционных товаров

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение штрафов за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, за несоблюдение запрета на оборот в России этих товаров предусмотрен штраф для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Штраф для должностных лиц может составить от 30–50 тыс. руб., а для юридических — 70–100 тыс. руб. Законопроект также предусматривает конфискацию товара.

В документе уточняется, что ​под оборотом санкционных товаров подразумеваются их транспортировка по территории России, хранение, разгрузка, упаковка, маркировка, переработка, использование для собственных производственных или технологических нужд, а также совершение любых видов сделок с такими товарами.

Как отмечается в законопроекте, порядок применения запрета на оборот в России санкционных товаров и порядок распоряжения ими в случае их обнаружения определяется правительством одновременно с введением этого запрета.

«Вместе с тем на случай несоблюдения запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров административная ответственность законодательством Российской Федерации не установлена», - говорится в документе.

В середине апреля в Госдуму был внесен проект закона об ответных мерах на санкции США. Документ предусматривает введение запрета или ограничений на импорт в Россию нескольких видов товаров — лекарств, сельхозпродукции, сырья, продовольствия, а также алкоголя и табака из США или стран, поддержавших антироссийские ограничения.

А с 2014 года в России действует эмбарго на ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции против Москвы.