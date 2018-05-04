Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году отменяется

Шведская академия решила отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе в этом году. Это связано со скандалом, в центре которого оказался фотограф Жан-Клод Арно - его обвинили в сексуальных домогательствах.

Следующего лауреата премии по литературе назовут в 2019 году, сообщается на сайте Нобелевской премии.

Решение Шведской академии поддержал Нобелевский комитет. Оно не повлияет на процесс вручения Нобелевских премий 2018 года в других областях, говорится в сообщении.

В последний раз вручение премии по литературе переносили в 1943 году во время Второй мировой войны.

Отказ от вручения премии по литературе обусловлен скандалом в Шведской академии, в центре которого оказался французский фотограф Жан-Клод Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Арно - муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году.

В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды харассмента, по их словам, происходили в помещениях, принадлежащих академии.

Вскоре после этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации. Сам фотограф отвергает все обвинения.