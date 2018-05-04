Москва и Минск обсуждают создание поставщика сухого молока в Беларуси

Единая компания-трейдер, через которую будут осуществляться поставки белорусского сухого обезжиренного молока в Россию, может располагаться на территории Беларуси, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В конце апреля Минсельхоз РФ сообщил, что Россия и Беларусь обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет осуществлять поставки белорусской молочной продукции, а также заниматься контролем за качеством и ценой продукции.

Отвечая на вопрос, будет ли единый трейдер создаваться с нуля, или же он будет отбираться из числа действующих компаний, в российском министерстве сообщили, что данные вопросы еще не решены.

"Предполагается, что компания, через которую будут осуществляться поставки сухого обезжиренного молока, будет находиться на территории Республики Беларусь", - добавили в Минсельхозе.

Компания, отметили в министерстве, будет осуществлять поставки только сухого обезжиренного молока из Беларуси в Россию, причем поставки планируется осуществлять в согласованных объемах

"Единый трейдер будет создан после всех согласований двумя сторонами и проработки вопросов юридического характера", - указали в Минсельхозе.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, комментируя создание единого трейдера, на прошлой неделе говорил, что аграрные ведомства двух стран продолжат переговоры по вопросу создания единого поставщика белорусской сухой молочной продукции на российский рынок.

При этом, по его словам, быстрого решения вопроса ожидать не стоит, поскольку функционирование такой структуры "не совсем укладывается в существующую законодательную базу", могут возникнуть вопросы со стороны антимонопольных органов.