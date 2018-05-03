Молдова готова начать с Евросоюзом стратегический диалог по безопасности

Молдова подтвердила в четверг по итогам переговоров в Брюсселе свою заинтересованность в начале стратегического диалога по вопросам безопасности с ЕС, говорится в заявлении после заседания совета ассоциации.

"Молдова вновь заявила о своей заинтересованности начать стратегический диалог по вопросам безопасности с ЕС", - говорится в документе.

Молдавская сторона также сообщила о своем участии в качестве наблюдателя в деятельности рабочей группы по защите данных и о своем расширенном сотрудничестве с профильными европейскими агентствами Frontex, Европолом и Евроюстом.

"Учитывая ситуацию в регионе, я высказался за укрепление двустороннего диалога, но также за большее сотрудничество в сфере безопасности с ЕС. Такое сотрудничество позволяет нам укреплять устойчивость как к внутренним, так и внешним угрозам", - заявил на итоговой пресс-конференции премьер Молдовы Павел Филип.

Совет ассоциации ранее также подтвердил обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в области безопасности, в частности, "в противодействии гибридным угрозам и укреплении кибербезопасности".

ЕС выразил признательность Молдове за участие в операциях по кризисному регулированию под руководством ЕС, а также готовность поддержать укрепление соответствующего институционального потенциала.