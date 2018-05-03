Китай развернул ЗРК на спорных островах в Южно-Китайском море

Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Согласно оценкам, системы развернули в течение последних тридцати дней на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша).

Неназванный представитель Пентагона заявил, что дальнейшая милитаризация аванпостов "послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами", которые предъявляют права на эту территорию.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих форпостов на спорных островах спецоборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай обвинения США отвергает.

В июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай решение арбитража не признал.